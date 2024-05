Lucas Villela projeta ‘final antecipada’ da Premier League na Armênia

Neste fim de semana, os olhos do mundo estavam voltados para a Premier League inglesa onde o Manchester City confirmou o tetracampeonato na última rodada . Entretanto, existe outra Premier League no futebol europeu que também vive sua reta final de disputa: a armena.

Por conta de tal equilíbrio, o embate da próxima terça-feira (21), entre os postulantes a conquista, se tornou uma verdadeira final antecipada. Desse modo, Lucas espera um alto grau de dificuldade em duelo que acontecerá na casa do Pyunik, o Junior Sport Stadium.

O meio-campista destacou o trabalho durante a semana na preparação da equipe. Principalmente, em relação ao foco na máxima diminuição possível de erros para estar mais próximo do resultado positivo:

“Com certeza, será um jogo complicado, tendo todo o peso de uma final antecipada do campeonato. Afinal, quem vencer esse jogo, irá pra última rodada com grandes chances de título. Estamos focados em realizar uma boa preparação pra esse jogo. Junto ao treinador, todos do grupo estão se policiando e ajudando para diminuir as chances de erro”, detalhou Lucas Villela.