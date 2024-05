Liverpool vence em emocionante despedida de Jürgen Klopp

O dia, é claro, foi de homenagens ao comandante. Klopp ganhou mosaico com seu nome antes da bola rolar, além de um emocionante cântico da histórica música “You’ll never walk alone”.

3141 dias, 489 jogos e 8 títulos depois, Jürgen Klopp encerrou sua brilhante passagem pelo Liverpool. Neste domingo (19) de encerramento da Premier League, os Reds se despediram do seu histórico treinador com vitória por 2 a 0 sobre o Wolverhampton, em Anfield, estádio em que brilhou por nove anos.

O jogo

Apesar do Liverpool ser o melhor time desde o início, Alisson foi quem precisou trabalhar. Aos 17′, em contra-ataque quase letal do Wolves, Hwang ficou na cara do gol, mas a ponta dos dedos do goleiro brasileiro evitou o pior.

Aos 28′, a coisa complicou para os Wolves, que já sofria grande pressão. Semedo entrou com a sola pisando em Mac Allister e levou o cartão vermelho direto. E o argentino apareceria novamente só quatro minutos mais tarde.

Em linda jogada trabalhada pelo time do Liverpool, Eliott recebeu da direita e cruzou com o pé oposto. O camisa 10 dos Reds apareceu na área para cabecear com estilo e marcar 1 a 0.