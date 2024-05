Junior Alonso posta mensagem enigmática e chama atenção de torcedores do Atlético

Em publicação no Instagram, ex-zagueiro do Atlético falou em 'última dança' e deixou atleticanos animados com possível retorno

O zagueiro Junior Alonso usou as redes sociais, na manhã deste domingo, e deixou o torcedor do Atlético com uma pulga atrás da orelha. Afinal, a mensagem enigmática chamou atenção.

O defensor publicou uma foto após um jogo do Krasnodar, da Rússia, seu atual time, e, mesmo com a camisa da sua equipe, colocou a legenda: “Last dance! We can do it”, que em português significa: “última dança, vamos fazer isso”.