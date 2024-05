Ex-Corinthians, Murillo é eleito o melhor do Nottingham Forest na temporada

O Forest revelou no último sábado o resultado, em publicação na conta oficial do clube no X, antigo Twitter. Murillo tem apenas 21 anos e joga pelo lado esquerdo da defesa. O Nottingham pagou R$ 64 milhões ao Corinthians, no fim da janela de transferências de verão de 2023. Afinal, ele foi apresentado a dois dias do encerramento.

O Nottingham Forest ainda luta para se garantir na elite da Premier League, mas um jogador em especial pode comemorar a temporada. Vendido pelo Corinthians em agosto do ano passado, Murillo foi eleito o melhor jogador do clube inglês.

Apesar de ter chegado ainda em agosto, Murillo fez sua estreia no Forest somente outubro do ano passado, diante do Brentford, pela Premier League. Contudo, não demorou a cair nas graças dos treinadores que passaram pelo clube ao longo da temporada. Em especial do atual técnico, o português Nuno Espírito Santo, que chegou em dezembro.

Até o momento, Murillo tem 35 jogos pelo Nottintham Forest. Se ainda não balançou as redes, contribuiu com duas assistências para os companheiros. Assim, no período no futebol inglês, sempre foi titular, substituído em apenas cinco ocasiões.