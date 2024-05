De saída do Corinthians, Cássio terá salário astronômico no Cruzeiro

Cássio desembarca em Belo Horizonte nesta segunda-feira (20) para finalizar os detalhes e assinar contrato com o Cruzeiro. O vínculo, aliás, será excelente do ponto de vista financeiro para o goleiro, que está próximo de completar 37 anos.

O Jogada10 apurou que Cássio receberá pouco mais de R$ 800 mil ao mês. O salário já é maior do que ele recebia no Corinthians. Para acertar com o clube celeste, no entanto, o arqueiro recebeu luvas (compensação financeira), que serão diluídas nos três anos de contrato. Esse valor, portanto, atingirá a casa de R$ 1 milhão ao mês.