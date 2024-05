Com linda festa e jogo de entrega das taças, Inter empata com a Lazio

Já com título do Campeonato Italiano assegurado, Inter ficou no empate com a Lazio por 1 a 1, em jogo na tarde deste domingo (19), no Giuseppe Meazza, partida da 37ª rodada do torneio nacional. A confirmação da conquista pela Inter garantiu a 20ª taça do Campeonato Italiano para a agremiação.

Após o resultado, a Inter chegou a 93 pontos, bastante vantagem em relação ao Milan, segundo colocado, que tem 74. A Lazio, aliás, está na sétima colocação, com 60 somados.