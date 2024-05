Com larga vantagem, Peñarol fatura o Apertura no Uruguai

Nas 15 rodadas que compõem o primeiro torneio do calendário nacional, a competição chegou a 13ª com o Carbonero tendo sete pontos de dianteira para o vice-líder, o arquirrival, Nacional. Desse modo, como faltavam nove em disputa para ambos, qualquer triunfo era suficiente para o time com Diego Aguirre como técnico.

Os últimos dias tem sido extremamente prazerosos para o torcedor do Peñarol. Além de ver a equipe dependendo apenas de si para avançar na Libertadores , o clube uruguaio ratificou sua força dentro do país ao faturar, com larga vantagem, o Apertura.

O adversário do Peñarol foi o Defensor, no Luis Franzini. Como é de se imaginar, apesar da condição de visitante, a expectativa de título potencializou a presença maciça de torcedores do Manya na casa do adversário.

E a festa do Aurinegro começou a se materalizar aos 22 minutos da primeira etapa com o atacante Maxi Silvera, nome que passou, em 2023, pelo Santos. Damián García deu um chute incrível de longa distância que explodiu no travessão e reboteou na direção da marca do pênalti. Na disputa com a marcação, melhor para Silvera que, de carrinho, completou pras redes.

Na etapa complementar, o Defensor chegou a pressionar o Peñarol e carimbar o travessão na busca pelo empate. Todavia, já nos acréscimos e no melhor estilo de Diego Aguirre, um contra-ataque letal teve Leo Fernández cruzando rasteiro e Nahuel Acosta sacramentou a vitória.

Perto da edição 2025, mas focados em 2024

Graças ao troféu, o clube da capital do Uruguai ficou mais perto da fase de grupos na Libertadores em 2025. Entretanto, todos no clube sabem da importância de classificação para as oitavas de final em 2024. Atualmente, a equipe tem nove pontos no Grupo G e está em segundo lugar na chave onde o Atlético-MG lidera com 12 unidades. Com isso, recebe o Rosario Central, na última rodada da fase de grupos, podendo empatar para quebrar marca que não consegue desde 2011.

