Bologna x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Partida é válida pela 37ª rodada do Campeonato Italiano. No entanto, Bologna e Juventus apenas cumprem tabela, já garantidos na Champions

Em partida que encerra a penúltima (e 37ª rodada) do Campeonato Italiano, a Juventus visita o Bologna. O compromisso está marcado para esta segunda-feira (20), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha.

As duas equipes já estão classificadas para a Champions League de 2024/2025. Neste ano, a Itália ganhou uma vaga extra, além das tradicionais quatro. Bologna e Juventus somam 67 pontos, mas os donos da casa levam a vantagem no saldo de gols. Eles são seguidos de longe pela Atalanta, que tem 66 pontos. Depois, em sexto, aparece a Roma, que tem 63. Os dois primeiros são a campeão Internazionale (93) e o vice-campeão Milan, com 74.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Star + e da ESPN 4.