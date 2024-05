Artur Jorge aproveita ‘mini-férias’ para aprimorar o Botafogo

Com o adiamento dos jogos do Campeonato Brasileiro, o Botafogo atravessa um período com poucos jogos, mas muito tempo para treinar e descansar. Assim, o treinador Artur Jorge buscará aprimorar o seu estilo, que tem encantado a torcida. O comandante, inclusive, não teve pré-temporada para desempenhar tal atividade.

O último jogo do Botafogo foi contra o o Universitario (PER), pela Libertadores. Agora, o Glorioso encara o Vitória, fora de casa, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, na quarta-feira (22). Depois, o time comandado por Artur Jorge ficará quase uma semana novamente sem partidas, afinal, visitará o Junior Barranquilla no dia 28.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já a partir do primeiro final de semana de junho, o Botafogo voltará à rotina de jogos meio e fim de semana, e Artur Jorge terá menos tempo para aprimorar o seu estilo ofensivo, como ele mesmo reforçou ao chegar ao clube. Inclusive, os números não mentem: o Glorioso marcou em todos os jogos sob o seu comando e tem o melhor ataque do Brasileirão, com 12 bolas na rede em seis partidas.