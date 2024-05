Além de campeão! Rodri bate recorde histórico neste domingo

A vitória do Manchester City por 3 a 1 sobre o West Ham foi para lá de especial para o volante Rodri. O meio-campista chegou aos 74 jogos invicto com a camisa azul. Isso significa um novo recorde na história do futebol mundial, além de celebrar o título do Campeonato Inglês/Premier League

Antes, Rodri e dois ídolos do Milan dividiam o recorde: Paolo Maldini (maior ídolo do clube italiano) e Demetrio Albertini. Os números foram levantados pelo site de estatísticas IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol).

A última derrota de Rodri pelo Manchester City foi em 5 de fevereiro do ano passado. Na ocasião, aliás, os citizens perderam de 1 a 0 para o Tottenham, pelo Campeonato Inglês.