Romário se aquece ao lado do filho antes de jogo do América-RJ

Romário vai realizar a sua estreia com a camisa do América-RJ, em jogo válido pela Série A2 do Campeonato Carioca diante do Petrópolis

O sábado (18) é especial para Romário. O eterno baixinho faz a sua reestreia como atacante do América-RJ, em jogo contra o Petrópolis, pela Série A2 do Campeonato Carioca. O duelo está marcado para às 15 (de Brasília), no estádio Giulite Coutinho.

Assim que Romário entrou em campo, a torcida presente no local começou a ovacionar o jogador, que acenou para as arquibancadas. No aquecimento, o baixinho formou dupla com o seu filho, o Romarinho. Logo depois, ele participou da roda de bobo e trabalhou normalmente com os companheiros.

Banco de reservas

Apesar da sua participação no aquecimento, Romário não vai iniciar o jogo entre os titulares. Ele será opção ao longo da partida.