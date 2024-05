Klopp se emociona e se despede do Liverpool

Está chegando ao fim uma era vitoriosa no futebol mundial. Afinal, o treinador alemão Jürgen Klopp se despedirá do Liverpool neste domingo (19), pela última rodada do Campeonato Inglês 2023/2024, contra o Wolverhampton, no Anfield. Neste sábado (18), inclusive, os Reds publicaram um vídeo emocionante com o técnico. Ele mostrou muita gratidão a tudo que viveu na Inglaterra.

“Eu vim para cá como um cara normal. Eu ainda sou um cara normal, só não vivo uma vida normal. Eu não apenas me sinto em casa. Eu estou em casa. Eu amo Anfield. Eu amo Anfield quando está pulsando. Nós realmente mostramos o que nossa união pode fazer. É difícil dizer adeus. Mas vamos lembrar dos bons momentos. Eu vou. Para sempre”, comentou Klopp.

O treinador alemão estava desde 2015 no Liverpool. Portanto, a passagem dele pela Inglaterra durou quase uma década. Ao longo desses nove anos, ele fez história ao dar o primeiro Mundial e a primeira Premier League (o Campeonato Inglês no sistema de pontos corridos), em 2019 e 2019/2020, respectivamente. Dessa forma, também conquistou a Champions de 2018/2019.