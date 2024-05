Champions Africana: Esperánce e Al Ahly empatam sem gols no jogo de ida da final

No próximo sábado (24), o Al Ahly recebe o Esperánce, no jogo de volta da decisão, no Estádio Internacional de Cairo Crédito: Jogada 10

Esperánce e Al Ahly empataram sem gols, neste sábado (18), no jogo de ida da final da Champions da África. A bola rolou no Estádio Olímpico Hammadi Agrebi, em Radès. Os times travaram um duelo bem equilibrado, conforme apontam os números. Os egípcios acertaram o único chute ao gol em 20 tentativas dos times, mas a equipe da Tunísia, que jogou em casa, teve mais posse de bola do que o adversário. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No próximo sábado (24), o Al Ahly recebe o Esperánce, no jogo de volta da decisão, no Estádio Internacional de Cairo. Quem vencer, portanto, leva a taça. Em caso de empate, os postulantes à taça definem a série nas penalidades máximas.