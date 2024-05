Torcida organizada do Flamengo sobre Gabigol: ‘Amarga realidade de sua ingratidão’

Torcedores lamentam a postura do jogador, que vestiu a camisa do Corinthians durante encontro com amigos em sua casa Crédito: Jogada 10

Torcedores do Flamengo foram às redes sociais para repudiar o ato de Gabigol em vestir a camisa do Corinthians. A Raça Rubro-Negra, uma das principais torcidas organizadas do time carioca, postou uma nota oficial, em que afirma que “a imagem de Gabriel erguendo troféus agora se mistura com a amarga realidade de sua ingratidão”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “A imagem de Gabriel erguendo troféus em nossa memória agora se mistura com a amarga realidade de sua ingratidão. E essa dor, essa decepção, são os sentimentos que restam, enquanto tentamos encontrar consolo nas lembranças de um tempo em que ele foi nosso herói”, diz trecho da nota.

Durante o período em que Gabigol ficou afastado por conta da tentativa de fraudar exame de antidoping, torcedores do Flamengo apoiaram o jogador. Posteriormente, quando retornou, rubro-negros foram ao Maracanã prestigiar a volta do até então camisa 10. A sensação é de decepção por parte dos flamenguistas. LEIA: Relembre polêmicas de Gabigol no Flamengo Veja a nota! “Gratidão. Uma palavra simples, mas com um peso imenso. No dicionário, significa reconhecer um benefício ou demonstrar agradecimento por algo bom que alguém fez. Mas na vida real, especialmente no mundo do futebol, a gratidão assume formas muito mais profundas e emocionantes. Gabriel Barbosa, ou simplesmente Gabigol, se tornou um símbolo desse sentimento para milhões de rubro-negros.