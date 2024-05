Torcida do Flamengo fica na bronca com Gabigol após polêmica

A relação de amor da torcida do Flamengo com Gabigol parece ter chegado ao fim. Após a polêmica foto em que aparece vestindo a camisa do Corinthians na última quinta-feira, muitos rubro-negros ficaram na bronca com o atleta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A gota d’água foi nesta sexta, quando Gabigol se pronunciou. Pelas redes sociais, o atacante comentou o fato da diretoria ter optado pela mudança de sua numeração, que não será mais a 10, mas não mencionou o episódio do dia anterior.