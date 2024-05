Thiago Alcântara anuncia saída do Liverpool: ‘Foi uma honra’

Liverpool's Spanish midfielder Thiago Alcantara prepares to throw during the English Premier League football match between Liverpool and Chelsea at Anfield in Liverpool, north west England on January 21, 2023. - - RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. (Photo by PAUL ELLIS/AFP via Getty Images) Crédito: PAUL ELLIS

O meia Thiago Alcântara anunciou nesta sexta-feira (17) que deixará o Liverpool ao fim de seu contrato, que se encerra em junho deste ano. O jogador, que ficou quatro temporadas em Anfield, não indicou qual será o seu futuro. Contudo, no fim do ano passado, a torcida do Flamengo pediu a contratação do brasileiro naturalizado espanhol. "Estes últimos quatro anos foram tempo de aprendizado para mim e minha família. Algumas vitórias, algumas derrotas, mas, sem dúvida, uma experiência que muda a vida", escreveu o meia, de 33 anos, nas redes sociais.

A passagem de Thiago pelos Reds foi marcada por muitas lesões. Tanto que disputou apenas uma partida nesta temporada, ficando a maior parte do tempo indisponível para Jürgen Klopp. Em quatro temporadas, foram 98 jogos vestindo a camisa do Liverpool, com três gols e seis assistências. Se tiver condições de entrar em campo, pode fazer sua despedida no próximo domingo, quando os Reds enfrentam o Wolverhampton às 12h (de Brasília), na última rodada da Premier League. Thiago Alcântara chegou a Anfield cercado de muita expectativa, por conta de suas boas temporadas por Barcelona e Bayern de Munique. Apesar do longo tempo fora por questões físicas, conquistou a Copa da Inglaterra em 2021/22 e a Supercopa do país, em 2022/23.

Thiago Alcântara no Flamengo? No fim do ano passado, a torcida do Flamengo lançou a hashtag “ThiagoAlcantaranoFlamengo” pedindo a contratação do jogador. Isso porque o meia havia revelado, em entrevista ao ‘BT Sport’, que o gol de falta de Petkovic sobre o Vasco, em 2001, foi determinante para que desenvolvesse o amor pelo Rubro-Negro. Afinal, os fãs do clube carioca podem sonhar com essa contratação de peso? Veja a carta de despedida do meia espanhol: “Estima e gratidão, São duas palavras que vêm à minha mente no dia que tenho que dizer adeus a todos vocês, Reds. Agradecimento também. Agradecimento pela oportunidade de ter sido parte desta cidade, deste clube e desta comunidade. O apoio contínuo que recebi desde o primeiro dia foi incrível: Anfield vibrando, The Kop cantando. Fantástico. Uma torcida muito única para um clube único. Estes últimos quatro anos foram tempo de aprendizado para mim e minha família. Algumas vitórias, algumas derrotas, mas, sem dúvida, uma experiência que muda a vida. Companheiros, técnicos, funcionários: vocês são todos parte disso. E aos fãs, não tenho palavras. Apenas saibam que você terão minha mais profunda gratidão para sempre. Obrigado, foi uma honra. O melhor sempre, Liverpool FC.