STF mantém Sport como único campeão brasileiro de 1987

O novela sobre o título da Copa União de 1987 ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (17). Afinal, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para negar o provimento do recurso do Flamengo, que pleiteava ser considerado, junto com o Sport, a conquista da competição. Assim, o Leão da Ilha do Retiro segue como o único campeão do Brasileiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ministro Dias Toffoli, relator do processo na Segunda Turma do STF, seguiu a decisão que tomou no ano passado, negando o recurso do Flamengo. Os ministros Edson Fachin e André Mendonça também negaram.