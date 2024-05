Neo Química Arena completa 10 anos do primeiro jogo oficial com recordes

Apesar de um início frustrante, a derrota para o time catarinense foi a única da equipe, em sua casa, em 2014. Além disso, o clube terminou o ano com uma renda próxima a R$ 2 milhões por partida. Essa marca se manteve e foi até superada ao longo dos dez anos. Mostra que, desde a saída do Pacaembu, o clube conseguiu consolidar seu público no estádio.

Construído para a Copa do Mundo de 2014, a Neo Química Arena completa, neste sábado (18), dez anos desde seu primeiro jogo oficial. A derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Figueirense, que ocorreu durante a fase final de construção da arena, foi a primeira experiência do corintiano em ver o sonho da casa própria transformado em realidade. Desde então, são mais de 300 jogos, títulos, recordes de público e de arrecadação.

Caso continue com esses números (média de 41.020 torcedores pagantes por jogo), o Corinthians pode ter seu melhor público da história da Neo Química, no mesmo ano em que completa uma década de existência. O dado traz consigo uma renda média de R$ R$ 2.470.565,51 por jogo, inferior somente àquela de 2022, na qual o clube arrecadou algo próximo a R$ 2,6 milhões a cada partida.

No Brasileirão de 2024, o time conseguiu, pela primeira vez desde a inauguração, colocar mais de 40 mil torcedores nas três primeiras rodadas, com arrecadação média no Brasileirão de R$ 2.689.094,50 até este momento. Aliás, em comparação à última década, este é o melhor período do clube nas bilheterias desde a sua inauguração.

”Era uma promessa de campanha, da gente ter 70% da nossa arena para o corintiano, para o povo e com ingressos populares”, afirmou Augusto Melo, presidente do Corinthians.

Retrospecto na Neo Química Arena

Desde a inauguração, o Corinthians disputou 338 jogos como mandante na Neo Química Arena. Destas mais de 300 partidas, 196 terminaram com a vitória dos alvinegros, outras 94 empatadas e apenas em 48 o Corinthians acabou derrotado. Cerca de 67,3% de aproveitamento, o que significa que, em média, o Corinthians vence dois jogos a cada três disputados na Arena. Nesses dez anos, três títulos foram conquistados em seu estádio: Paulistão (2017 e 2019) e Campeonato Brasileiro (2017). Além destes, o Corinthians conquistou outro Estadual, em 2018, e Brasileirão, em 2015, mas em ambos os casos o título foi conquistado longe de seus domínios (Allianz Parque e São Januário, respectivamente).

Além do masculino, o time feminino disputa desde 2018 uma série de partidas decisivas na Arena. Até o momento foram 24 jogos, com 23 vitórias e apenas um empate. Nesse período, acabaram sendo dez títulos conquistados. Quatro Campeonatos Brasileiros (2020, 2021, 2022 e 2023), três Supercopas do Brasil (2022, 2023 e 2024) e três Campeonatos Paulistas (2019, 2021 e 2023).

Competições internacionais

Além do Corinthians, a Neo Química Arena já recebeu, desde sua inauguração, uma série de partidas e eventos internacionais. A começar pela Copa do Mundo, em 2014. O estádio sediou jogos da Olimpíada de 2016, Copa América de 2019 e Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo – além de amistosos da Seleção Brasileira. Já há a expectativa do estádio receber também jogos na Copa do Mundo feminina de 2027, que acontecerá no Brasil.

Além disso, em setembro, dia 6, também sediará a primeira partida da National Football League (NFL) no continente sul-americano em 2024. A principal liga de futebol americano dos Estados Unidos definiu que Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentarão às 21h15, na casa corintiana. Até essa escolha, a cidade de São Paulo passou por uma série de avaliações que culminaram na definição do local da partida.

O estádio do Corinthians se destacou nas análises da liga. As avaliações começaram há mais de dois anos. No Brasil, Allianz Parque e MorumBIS foram alguns dos estádios que também foram cotados pela NFL para que São Paulo pudesse sediar a partida em 2024. Aliás, a partida acontecerá na primeira rodada da temporada regular. Rio de Janeiro, Madri e Barcelona também passaram por critérios de especialistas.