Mbappé ganha estátua de cera e se surpreende

Um dos grandes nomes do futebol mundial, o francês Kylian Mbappé ganhou, na última quinta-feira (16), uma estátua de cera no museu Madame Tussauds.

O craque do PSG, aliás, ficou surpreso com o realismo da obra ao ser revelada. O jogador, no entanto, aproveitou a oportunidade para brincar. “É mais Kylian do que eu”.