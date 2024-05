Mayke está na pré-lista de Dorival para a Copa América

O Palmeiras pode ter mais um desfalque por conta da Seleção Brasileira. Afinal, além de Murilo, Raphael Veiga e Zé Rafael, o lateral-direito Mayke também está na pré-lista de Dorival Júnior para a disputa da Copa América. O quarteto pode acabar sendo chamado para a disputa do torneio depois que a Conmebol aumentou de 23 para 26 o número de jogadores inscritos por cada seleção.

Para a lateral-direita, Dorival convocou Danilo, da Juventus e Yan Couto, do Girona. Contudo, Mayke vive com a expectativa de ser convocado. A lista definitiva pode ser enviada até o dia 15 de junho.

Titular em boa parte da temporada, Mayke vem se destacando no Palmeiras, atuando tanto na lateral-direita como na ponta. Ele nunca foi convocado para defender a Seleção Brasileira. Aliás, no último jogo do Verdão, contra o Del Valle, pela Libertadores, Dorival esteve no Allianz Parque para observar os atletas de Abel Ferreira. Contudo, o lateral entrou apenas no segundo tempo.