Jorginho, ex-Vasco, é campeão na Tailândia

Técnico conquistou o Campeonato Tailandês sob comando do Buriram United com duas rodadas de antecedência

Com menos de dois meses no comando do Buriram United, o técnico Jorginho, ex-Vasco, já conquistou seu primeiro título na Tailândia. Nesta sexta-feira (17), mesmo sem entrar em campo, o time contou com a derrota do vice-líder Bangkok United para o lanterna Police Tero, por 3 a 0, e conquistou o título Tailandês com duas rodadas de antecedência.

Jorginho chegou ao clube em março deste ano com a missão de comandar o Buriram por nove partidas da Liga. Até aqui, fez sete jogos, com cinco vitórias e dois empates. Além disso, bateu o Lamphun Warrior na prorrogação e levou o time à semifinal da Copa da Liga da Tailândia. Na próxima quarta-feira (22), disputa uma vaga na final contra o Muang Thong. Antes disso, neste sábado (18), encara o Uthai Thani, fora de casa, na partida que servirá para a comemoração do título antecipado.

“Eu e minha comissão viemos para nove jogos da Liga e outros três da Copa. Já fizemos oito partidas e seguimos invictos. Foi até uma surpresa conquistarmos o título hoje, porque o Bangkok enfrentava o último colocado, amassou o tempo todo e, em praticamente três contra-ataques, sofreu três gols e, graças a Deus, já somos campeões e garantimos também a vaga na Champions League da Ásia”, contou Jorginho.