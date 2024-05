Italiano: Fiorentina e Napoli empatam na penúltima rodada

Em jogo animado na partida de abertura da penúltima rodada do Campeonato Italiano, Fiorentina e Napoli ficaram no empate em 2 a 2, nesta sexta-feira (17), no Estádio Artemio Franchi, em Florença. Apesar do resultado, os donos da casa estão com a cabeça na final da Liga Conferência contra o Olympiacos, da Grécia, marcada para o próximo dia 29 de maio.

Amir Rrahmani abriu o placar para o Napoli logo aos seis minutos de jogo, mas a Fiorentina reagiu e buscou a virada com gols de Cristiano Biraghi e M’Bala Nzola na reta final da primeira etapa. Contudo, os visitantes conseguiram recolocar o empate no placar com gol de Kvaratskhelia no segundo tempo para assegurar o placar de 2 a 2.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dessa maneira, a Fiorentina chegou aos 54 pontos, na 8ª posição. Por outro lado, o Napoli segue em 9º lugar, com 52. Ao mesmo tempo, o time napolitano está sem chances de alcançar o sétimo lugar e não vai disputar uma competição europeia na próxima temporada.