Corinthians oficializa a saída de Cássio

Cássio encerrou o seu contrato com o Corinthians e vai seguir carreira com a camisa do Cruzeiro no futebol brasileiro Crédito: Jogada 10

Acabou a era Cássio no Corinthians. Nesta sexta-feira (17), através da rede social, o Alvinegro oficializou a saída do goleiro que fez história no clube durante 12 anos. Agora, o seu destino será o Cruzeiro, onde já está apalavrada a sua transferência. Nas últimas semanas, o Timão negociou a permanência do atleta, mas sem sucesso. Insatisfeito com as cobranças e, principalmente com o banco de reservas, Cássio preferiu respirar novos ares.

Na última terça-feira (14), logo depois da vitória do Corinthians diante do Argentinos Juniors, Cássio teve o seu nome ovacionado na Neo Química Arena como forma de apelo do torcedor por sua permanência. Apesar das manifestações, o camisa 12 já havia escolhido o seu destino, que agora será longe do Parque São Jorge. Cássio ídolo do Corinthians Considerado por grande parte da torcida o maior ídolo do clube, Cássio faturou nove títulos entre 2012 a 2024. O principal foi o Mundial de Clubes, onde ele teve uma atuação memorável na final contra o Chelsea. Além do troféu conquistado no Japão, o camisa 12 foi personagem na Libertadores de 2012 e atuações históricas nos títulos do Brasileirão 2017 e Paulistão 2018.