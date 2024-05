Corinthians e Cássio acertam rescisão de contrato; Cruzeiro perto de anunciar goleiro

Goleiro de 36 anos deixa o Corinthians após 12 temporadas e vários títulos, e tem novo desafio pela frente com a camisa do Cruzeiro

De maneira muito rápida, aliás, o presidente do Timão confirmou a saída do defensor. “Foi bom para os dois lados”, ressaltou, rapidamente, na saída do CT Joaquim Grava.

O fim de uma era. Um dos nomes históricos do Corinthians, o goleiro Cássio acertou sua rescisão contratual com o Timão, nesta sexta-feira (17), e será anunciado pelo Cruzeiro como novo atleta nas próximas horas.

Agora Cássio é aguardado em Belo Horizonte, conforme apuração do Jogada10. Aliás, o novo dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, ressaltou que na segunda-feira a imprensa terá uma resposta para os questionamentos sobre a chegada do goleiro.

Cássio comunicou ao Corinthians o desejo de sair da agremiação nos últimos dias. A diretoria, aliás, tentou a permanência e teve reuniões com o atleta e seus empresários, mas não teve sucesso. Foi oferecido para o goleiro o mesmo tempo de contrato que no Cruzeiro – três temporadas – além de mesmo salário. No entanto, nada agradou o atleta.

O arqueiro estava incomodado com algumas situações dentro do Corinthians. A reserva, todavia, era o principal motivo. Há cerca de um mês o defensor perdeu a posição para Carlos Miguel. Além disso, Cássio não gostava de algumas situações dentro do Centro de Treinamento e decisões do técnico António Oliveira.