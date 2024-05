Confira os estádios que receberão os jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil

A FIFA anunciou, na madrugada desta sexta-feira (17), que o Brasil irá sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. A candidatura brasileira venceu a tríplice aliança de Alemanha, Bélgica e Holanda. No total, dez estádios serão utilizados durante a competição. O Maracanã, grande palco do futebol mundial, contará, especialmente, com o jogo de abertura e com a decisão do Mundial.

Em resumo, os dez estádios foram utilizados na Copa do Mundo Masculina em 2014. Daquele Mundial, aliás, apenas duas arenas não receberão jogos: Arena das Dunas, em Natal, e a Arena da Baixada, em Curitiba.