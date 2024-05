Com goleada na Libertadores e pausa no Brasileirão, Tite ganha fôlego no Flamengo

O Flamengo mostrou muita personalidade na quarta-feira (15/05) e protagonizou uma goleada diante do Bolívar por 4 a 0 no Maracanã . Assim, os jogadores rubro-negros subiram para segunda colocação do Grupo E da Libertadores. Tite, que vinha sendo muito pressionado por melhores atuações e resultados, ganhou um fôlego extra no clube.

Paralisação do Brasileirão

Com as duas vitórias consecutivas, Tite ganhou tranquilidade e paz no Flamengo. O técnico agora tem uma semana livre para comandar treinos no Ninho do Urubu. Afinal, as rodadas 7 e 8 do Brasileirão foram paralisadas em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul. Assim, os jogadores rubro-negros só entram em campo na próxima quarta-feira (22/05), diante do Amazonas, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.