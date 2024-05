Após título na Arábia, Jorge Jesus espera definir futuro para a próxima temporada

Jorge Jesus conta com brasileiros no seu elenco

O técnico português conta com jogadores conhecidos do público brasileiro, entre eles Neymar – que ainda se recupera de lesão e não atua desde outubro de 2023 -, o atacante Malcom, o lateral-esquerdo Renan Lodi e o atacante Michael, com quem trabalhou no Flamengo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.