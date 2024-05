America x Petrópolis: onde assistir à estreia de Romário

Vai rolar a bola na Série A2 do Campeonato Carioca 2024. Afinal, neste sábado, a segunda divisão do torneio estadual do Rio de Janeiro começa, e a principal atração é o America. Presidido por Romário, o Mecão atrai as atenções justamente pelo fato do Baixinho estar inscrito para jogar a competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em casa, o America recebe o Petrópolis neste sábado, pela primeira rodada. Romário treinou e está relacionado com o grupo, que conta com nomes como o atacante André, ex-Santos, Grêmio e outros clubes, e Romarinho, filho do eterno camisa 11. A partida acontece no Giulite Coutinho, em Mesquita, às 15h (de Brasília). A partida terá transmissão da Bandsports e do Canal Goat.