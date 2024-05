Sem CT, estádio e uniforme titular, Inter ‘recomeça’ na PUC

As fortes chuvas no Rio Grande do Sul afetaram também os uniformes de jogo do Inter. As peças foram muito danificadas e/ou se perderam com a tragédia que afeta o estado desde o último dia de abril. Assim, a diretoria do Internacional já entrou em contato com a Adidas, marca de fornecedora espotiva alemã. A empresa, segundo o site “GE”, se solidarizou e não se opôs a mandar novas roupas. Por outro lado, o Colorado conseguiu recuperar os uniformes de treinos.

Este não é o único problema que apareceu para o Internacional com a tragédia. O time comandado por Eduardo Coudet ainda não pode usar o CT do Parque Gigante nem o Beira-Rio, ambos fortemente prejudicados com o desastre ambiental.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Internacional, aliás, projeta gastar R$ 35 milhões para recuperar tudo, além de gastos com hospedagens, viagens, alimentação, entre outros, no período que for mandar suas partidas longe do Beira-Rio. O mais provável, por ora, é que o Inter vá para Cascavel (PR) ou Chapecó (SC), ambas cidades com muitos colorados e próximas ao Rio Grande do Sul.