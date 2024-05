São Paulo abre conversas para renovar contrato de Patryck

Patryck é uma das grandes promessas que saíram da categoria de base do São Paulo nos últimos anos, mas não vinha conseguindo engrenar no profissional. Ele foi preterido pelos antigos treinadores, mas começou a ganhar espaço com Zubeldía. O técnico argentino, inclusive, mostrou confiança total no garoto e questionou o motivo dele não estar jogando anteriormente.

O São Paulo abriu conversas para renovar o contrato do lateral-esquerdo Patryck. Titular nos últimos três jogos da equipe, o jogador tem vínculo com o clube até 2027, mas o Tricolor quer estender este período até o final de 2029. Além disso, ele deve ganhar um aumento salarial e um reajuste em sua multa rescisória.

“Quando vem um treinador novo, como eu, não está contaminado por críticas que podem fazer a alguns jogadores. Então, eu tento tomar decisões não pelo o que dizem, mas pelo o que eu vejo. Se o Patryck esteve em todas as seleções de base, por que não pode jogar aqui? Teve partidas boas e não tão boas. Normal para um jogador jovem. É um jogador que tem sete anos de formação de seleções de base. Todo um processo para que em cinco partidas tirem ele?”, questionou Zubeldía, após o duelo contra o Fluminense.

No começo do ano, o São Paulo viu Caio Paulista sair para o Palmeiras e ver apenas Welington ficar para o setor. Patryck então se tornou reserva imediato, mas não tinha a confiança de Thiago Carpini. Contudo, com a chegada de Zubeldía e a lesão do titular, o jovem ganhou oportunidade e agradou. Por conta disso, o Tricolor já corre para dar uma valorizada em uma das suas joias no elenco.

Patryck pode ser uma solução no São Paulo?

Por conta do crescimento de rendimento de Patryck, o São Paulo deu uma parada na busca por um novo lateral-esquerdo. O objetivo agora é dar uma valorização salarial para o garoto e tentar renovar com Welington. Este último está mais difícil, já que ambas as partes ainda não chegaram em um denominador comum. Além disso, o titular pode assinar um pré-contrato em julho.