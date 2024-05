Romário relembra período de Apolinho no Flamengo: ‘Um pai para todos’

Senador comenta sobre a passagem de Washington Rodrigues à frente do comando técnico do Rubro-Negro em 1995

O ex-atacante Romário conviveu de perto com Washington Rodrigues, o eterno Apolinho, que morreu nesta quarta-feira (15), vítima de um câncer. Foi em 1995, quando o craque deixou o Barcelona e voltou ao futebol brasileiro como tetracampeão do mundo. Ao assinar com o Flamengo, o Baixinho teve o ex-comentarista como treinador.

Em 1995, o radialista, que era um apaixonado pelo Flamengo, aceitou o convite do então presidente Kleber Leite, assumiu a tarefa de treinar o Rubro-Negro. No ano do centenário, o time tinha o ataque dos sonhos com Sávio, Romário e Edmundo, porém terminou o Brasileirão em 21º. Três anos depois, ele voltou para assumir o cargo de diretor de futebol.

Por fim, vale destacar que foi o locutor Celso Garcia, em alusão aos equipamentos usados pelos astronautas da missão à Lua Apollo 11, que deu o apelido Apolinho, que se tornou marca registrada do eterno radialista.