Processo de agressão sexual contra jogador da seleção de Portugal é arquivado

“Nem os acontecimentos anteriores, nem os contemporâneos, nem os subsequentes sustentam a versão de que ocorreu uma relação não consensual. Os dois já se conheciam alguns meses antes de terem tido relações e, segundo a própria denunciante, mantinham contacto através de mensagens, chamadas telefónicas ou videochamadas” até ao momento em que “concordaram passar alguns dias juntos em Sevilha”, detalhou o despacho.

Trajetória de Willian Carvalho pela seleção de Portugal

Pela seleção de Portugal, William disputou a última edição da Copa do Mundo, no Qatar. Após Mundial, o meio-campista não foi mais convocado para o time nacional. Afinal, houve uma mudança no comando técnico, já que Roberto Martínez assumiu o cargo no lugar de Fernando Santos.

Antes disso, Carvalho sempre foi frequente em convocações para grandes torneios, principalmente quando o treinador era Fernando Santos. Aliás, até aqui, pela equipe lusitana, foram três participações Mundiais e duas Eurocopas, além de uma Copa das Confederações.