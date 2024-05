Pesquisa mostra dado interessante dos brasileiros sobre Galvão Bueno

Galvão Bueno é um dos grandes nomes da comunicação brasileira. No entanto, a pesquisa “O maior raio-x do torcedor” mostra algo interessante sobre o nome dele, em relação aos narradores esportivos do país.

Afinal, o jornalista, que atuou décadas na TV Globo, foi o mais citado em ambos cenários. Aliás, ele foi aclamado por 12% como o mais amado. Todavia, ele também foi lembrado por 7% como o menos querido. Outros nomes como Cleber Machado teve 2% da preferência do público. Luís Roberto e André Henning com 1%.