No velório, Joel Santana relembra apelidos que recebeu de Apolinho

Papai Joel relembrou a amizade que tinha com Apolinho e dos apelidos carinhosos que recebeu do colega pela carreira de sucesso que teve Crédito: Jogada 10

Joel Santana, treinador multicampeão no futebol carioca, esteve presente no velório de Apolinho na Gávea, sede do Flamengo, na tarde desta quinta-feira. Papai Joel relembrou a amizade que tinha com o radialista e dos apelidos carinhosos que recebeu do colega pela carreira de sucesso que teve nas passagens pelos quatro grandes clubes do Rio. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine – Ele é uma lenda que vai deixar um legado muito grande. Quem não gostava de Apolinho não gostava de ninguém. Eu tenho um pouquinho de autoridade para falar disso pois trabalhamos juntos e ele me colocou dois apelidos: Rei do Rio e papa títulos – disse.

Por fim, Joel resolveu mandar um recado para Washington Rodrigues. – Meu amigo, qualquer dia e qualquer hora dessas a gente se encontra. Um beijo, um abraço. Vai com Deus, Apolinho – concluiu. ADEUS A APOLINHO Um dos maiores comunicadores da radiodifusão brasileira, Washington Rodrigues, o Apolinho, morreu nesta quarta-feira (15), aos 87 anos. O comentarista da Super Rádio Tupi comandou o tradicional ‘Show do Apolinho’ por mais de duas décadas, além de assinar a ‘Palinha do Apolinho’ no Giro Esportivo e o quadro ‘Geraldinos & Arquibaldos’. Além disso, ele também fazia parte da bancada de comentaristas do Show da Galera. Ele estava internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, tratando um câncer.