Neymar tem nova chuteira lançada com modelo icônico

Afinal, a Puma lançou a marca “Future 7 NJR Copa”. O slogan dela, aliás, teve pequena alteração. Antes era “Forever Faster” para “Forever Brasileiro”. O objetivo, afinal, é enfatizar a nacionalidade do craque brasileiro.

Neymar ainda não pode entrar em campo. Ainda se recuperando de lesão no joelho esquerdo, no entanto, ele já planeja qual chuteira usará quando retornar às quatro linhas. E o modelo é icônico.

O modelo, aliás, é bastante colorido. A marca alemã explicou que o objetivo, com design e cores arrojadas, é lembrar o colorido das favelas brasileiras.

Mas não são somente as cores que fazem do modelo um diferencial. Afinal, terá as tecnologias FUZIONFIT360, PWRTAPE, PWRPRINT e Dynamic Motion System, que dão conforto e máximo desempenho.

Neymar segue o tratamento para retornar ao futebol. Ele se lesionou em 2023, em um jogo da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, contra o Uruguai. O camisa 10 precisou ser submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo.