Na reta final, San Lorenzo arranca vitória contra o Liverpool

Confronto deixou os argentinos muito perto da classificação no grupo do Palmeiras Crédito: Jogada 10

San Lorenzo e Liverpool (Uruguai) jogaram nesta quinta-feira, em solo argentino, onde o marcador de 3 a 2 se definiu apenas na reta final do compromisso. Desse modo, o Grupo F tem o Palmeiras na ponta, com 13 pontos, e a representação de Boedo na segunda posição, com sete. Enquanto o Independiente del Valle é o terceiro, contendo quatro unidades, seguido do Liverpool uruguaio, também com quatro. Porém, os charrúas possuem saldo de gols inferior aos equatorianos. Bastaram seis minutos para que o Ciclón tirasse o primeiro zero do marcador e em grande estilo. Ao dominar com espaço para bater em gol, Nahuel Barrios soltou a bomba e viu a bola explodir no travessão, batendo na linha da meta. No rebote, Iván Leguizamón chegou completando e confirmou o tento dos anfitriões.

Na base da pressão, o San Lorenzo ia espremendo seu adversário no plano defensivo que tentava, com muito custo, congestionar as imediações de sua área. E, em uma rara saída para o ataque, o Liverpool contou com um erro grotesco da zaga argentina para deixar tudo igual. Em um recuo perigoso para o goleiro Gastón Gómez, o mesmo saiu de cabeça para fazer o corte e mandou nos pés de Diego García. Diante da meta aberta, o camisa 8 só precisou bater em direção ao gol e marcar. Tensão até o fim Quando o primeiro tempo parecia terminar igualado, já aos 49 minutos, Alexis Cuello recebeu bola invertida e driblou dois marcadores antes de uma batida rasteira, no canto direito do arqueiro Gastón Guruceaga. Mais do que as jogadas de ataque, o que chamou a atenção, nos primeiros minutos do retorno do intervalo, foi a violência das entradas em ambos os lados. Com o duelo em caráter muito físico, o árbitro Ángel Arteaga precisou ter pulso firme para deixar os ânimos mais controlados no Nuevo Gasómetro.