Morre o locutor esportivo Silvio Luiz, aos 89 anos

Um dos maiores narradores do futebol brasileiro, morreu nesta quinta-feira. A causa do falecimento ainda não foi confirmada

Silvio Luiz sempre foi um cara ligado ao futebol. Tanto que antes de começar sua carreira como locutor esportivo, ele tentou ser árbitro de futebol entre o fim da década de 1960 e início dos anos 1970. No jornalismo, acabou sendo diretor de programação da Rede Record e trabalhou em diversos veículos, como as rádios Bandeirantes, Record, TV Excelsior, SBT, TV Paulista, entre outras.

O locutor esportivo Silvio Luiz morreu nesta quinta-feira (16), aos 89 anos. A causa da morte não foi confirmada, assim como as informações sobre velório e sepultamento. O narrador marcou uma geração com seus bordões que ficaram registrados na memória de muitos torcedores.

O narrador esteve presente em diversas Copas do Mundo e foi uma das principais vozes do esporte brasileiro nas últimas décadas. Contudo, seus bordões que ficaram marcados nos ouvintes. Frases como: “Olho no lance, éééé…”, “Confira comigo no replay” e “Pelo amor dos meus filhinhos”, marcaram gerações.

Aliás, Silvio era tão ligado ao futebol que tentou se candidatar por duas vezes para presidir a Federação Paulista de Futebol. Contudo, ele perdeu nas duas oportunidades para José Maria Marin e Nabi Abi Chedid.

Ultimamente, Silvio Luiz estava trabalhando na TV Record onde comandava uma transmissão alternativa dos jogos do Campeonato Paulista ao lado dos humoristas Carioca e Bola. Aliás, ele passou mal pela primeira vez justamente em um dos jogos do Estadual. Durante a partida entre Palmeiras e Santos, o narrador teve um mal estar e acabou internado.