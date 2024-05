Justiça aceita pedido e devolve controle do futebol ao Vasco

A guerra política no Vasco ganhou um novo capítulo. A 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou na noite desta quarta-feira (15) o pedido do clube associativo, que busca garantias financeiras para a SAF. A decisão em caráter liminar foi assinada pelo juiz Paulo Assed Estefan.

Nos últimos meses, o associativo e a SAF entraram em conflito no Vasco. A decisão da 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspende os efeitos do contrato de venda da SAF à 777 Partners. Dessa forma, o comando do futebol volta para as mãos do clube associativo, que é presidido por Pedrinho.