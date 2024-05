Guilherme tem lesão e vai desfalcar o Santos. Veja possíveis substitutos

Guilherme fazia boa jogada pelo lado esquerdo, depois de dar assistência para Gil marcar o primeiro gol da partida, quando caiu no gramado. Ele precisou ser substituído com fortes dores na região da coxa esquerda. Agora, Fábio Carille terá a missão de encontrar um substituto para seu destaque no ano.

O Santos venceu a Ponte Preta por 2 a 1, nesta quarta-feira (15), no Moisés Lucarelli, pela quinta rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro, mas sofreu um duro golpe. Isso porque o destaque da temporada, o atacante Guilherme, deixou o gramado com dores no músculo posterior da coxa esquerda e preocupa o clube.

“Guilherme faz uma temporada muito boa desde o Campeonato Paulista, jogador importante. Vamos analisar com calma as alternativas. Quem jogar, vamos dar todo o apoio para fazer um bom jogo”, disse Carille após a partida.

Com cinco gols na temporada, Guilherme é o artilheiro do Santos e um dos principais jogadores do esquema tático de Fábio Carille. Além disso, ele se destaca com boa presença técnica e fisicamente, mas, principalmente com papel fundamental no esquema tático do treinador.

Quem pode substituir Guilherme no Santos?

Uma das opções para substituir Guilherme é Patrick. Uma das principais contratações para a temporada, ele foi escolhido para entrar no lugar de Guilherme no embate contra a Ponte Preta. Apesar de não ter um bom começo com a camisa do Santos, o jogador teve a melhor fase da carreira, pelo Inter, atuando pelo lado esquerdo e tenta repetir o bom momento.