Grupo de torcedores picha Laranjeiras: ‘Fluminense não é laboratório’

Diniz foi o principal alvo da manifestação, que criticou as improvisações do treinador do Tricolor ao longo da temporada

Depois de um grupo de torcedores protestar no CT Carlos Castilho, o Fluminense viveu com uma nova manifestação, desta vez em Laranjeiras. Na madrugada desta quinta-feira (16), as ruas da sede do clube foram pichadas. Com isso, o principal alvo foi o técnico Fernando Diniz, em virtude do desempenho do time na temporada.

Dessa forma, o grupo pichou na Rua Álvaro Chaves, perto do portão principal da sede. Por lá, ficaram algumas mensagens como: “2023 acabou” e “para de inventar”. Reclamações diretas sobre as improvisações do treinador ao longo do ano.