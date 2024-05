Grêmio retorna aos treinos no CT do Corinthians nesta sexta

O Grêmio voltará aos treinos nesta sexta-feira (17), mas fora de Porto Alegre. Após duas semanas sem atividades por conta das fortes chuvas que devastaram o Rio Grande do Sul, o Imortal se apresenta nesta quinta (16) em São Paulo. Os jogadores vão treinar no CT Joaquim Grava, pertencente ao Corinthians, até o dia 26 de maio.

Em seguida, na quarta-feira, profissionais do Grêmio foram até o CT com um barco maior para transportar todo o material. No mesmo dia, funcionários iniciaram a viagem de Porto Alegre a São Paulo de ônibus para levar os equipamentos necessários para os jogadores.

Alguns atletas já estavam fora do estado. No entanto, jogadores como Ronald e Edenilson ainda não haviam saído da capital gaúcha. Dessa forma, tiveram que ir de ônibus durante a madrugada até Florianópolis, de onde o grupo e integrantes da comissão técnica pegam voo para São Paulo. Vale lembrar que o treinador Renato Gaúcho já estava no Rio de Janeiro, onde tem residência.

O Grêmio optou pelo CT do Corinthians por conta da estrutura do local, que possui quatro campos. Além disso, pesou a proximidade com o aeroporto, o que facilita no trajeto para novas viagens.