Gómez iguala Luís Pereira como maior zagueiro artilheiro do Palmeiras

O zagueiro Gustavo Gómez atingiu uma marca histórica nesta quarta-feira (15), durante a vitória do Palmeiras por 2 a 1, em cima do Independiente Del Valle, no Allianz Parque, pela Copa Libertadores. O paraguaio chegou ao 36º gol pelo clube e igualou a marca de Luís Pereira, como o defensor com mais gols pelo Verdão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Gómez converteu um pênalti aos 47 minutos do primeiro tempo, que abriu uma vantagem de 2 a 0 para o Palmeiras no placar. Este foi o segundo gol do paraguaio em 2024. Na partida contra o Liverpool, do Uruguai, ele também converteu uma penalidade na goleada fora de casa.