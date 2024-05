Giuliano assume a artilharia do Santos na temporada 2024

Giuliano foi contratado no início da temporada e rapidamente tornou-se um dos destaques do Santos com Fábio Carille Crédito: Jogada 10

O Santos visitou a Ponte Preta na última quarta-feira (15) à noite e venceu por 2 a 1, em jogo valido pela sexta rodada da Série B. Um dos gols marcados foi do meia Giuliano, que é destaque da equipe comandada por Fábio Carille. Contratado no início da temporada, o jogador mudou de status ao desempenhar um bom futebol na Vila Belmiro. Anteriormente, quando defendia o Corinthians, Giuliano sofria com as críticas da torcida. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine