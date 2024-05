Ederson tem fratura no rosto e perde ‘decisões’ do City

Ederson está fora dos dois últimos e decisivos jogos do Manchester City na temporada. Isso porque o goleiro sofreu uma fratura no rosto após choque com o argentino Romero, na vitória por 2 a 0 sobre o Tottenham , na última terça-feira (14). Vale destacar que o brasileiro mostrou irritação ao ser substituído e saiu chutando tudo no banco de reservas.

Ainda não se sabe se ele poderá atuar na Copa América com a Seleção Brasileira. Ele está na lista de convocados do técnico Dorival Júnior para a disputa da competição e de amistosos preparatórios. A apresentação dos jogadores que atuam fora do Brasil está marcada para o dia 30 de maio. No entanto, os atletas do Real Madrid chegarão somente no dia 3 de junho, pois disputam a decisão da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund no dia 1º.

Ederson desfalca em duas partidas

Ederson vai desfalcar o Manchester City em dois jogos que valem taça. O primeiro deles é no domingo (19), quando o time recebe West Ham, no Etihad, pela última rodada da Premier League, e precisa da vitória para se sagrar tetracampeão inglês.

Em seguida, no dia 25, o adversário é o rival Manchester United, pela final da Copa da Inglaterra. O jogo será realizado em Wembley, em Londres.