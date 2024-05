Corinthians não vai dificultar saída e já prepara homenagens a Cássio

De acordo com o presidente Augusto Melo, o Corinthians precisa ter gratidão pelo que Cássio fez pelo clube e prezar pela imagem dele junto à torcida. Criar um racha significaria estragar a imagem do goleiro neste momento. As duas partes devem se reunir nesta quinta-feira (16) para negociar a saída. O arqueiro tem dinheiro a receber do Timão, que pede para o jogador abrir mão desta quantia.

O relacionamento entre Corinthians e Cássio está cada vez mais próximo do fim. O goleiro negocia uma rescisão de contrato amigável com o Timão e tem como provável destino o Cruzeiro. O Alvinegro, por sua vez, não deve dificultar a saída do jogador e já planeja homenagens ao ídolo do clube.

O clube estima que a saída do goleiro vai representar uma economia de cerca de R$ 6 milhões até o fim do ano, entre salários e outros encargos. Exigir o pagamento do valor integral da multa para a liberação do goleiro é algo descartado no momento, justamente para não causar um mal-estar.

Corinthians prepara homenagem ao ídolo

Contudo, o Corinthians também prepara diversas homenagens ao ídolo. Inicialmente, Augusto Melo sugeriu fazer um busto do goleiro, mas tal honraria costuma ser concedida a atletas já aposentados. Além disso, Cássio ainda pode enfrentar o Timão no futuro, já que vai para um clube de Série A.

Além disso, o departamento de marketing alvinegro só deve preparar tais homenagens quando a saída do goleiro estiver realmente confirmada. Jogadores, comissão técnica e funcionários do clube estão cientes da decisão do goleiro, que segue treinando com o grupo enquanto aguarda um desfecho das negociações. Assim, é questão de tempo que Cássio dê o seu adeus final ao Corinthians.