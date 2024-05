Com voltas, Fluminense divulga relacionados para pegar o Cerro

O Fluminense divulgou, nesta quinta-feira (16), os relacionados para o duelo contra o Cerro Porteño (PAR), que acontece às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores. A lista conta com retornos e ausências.

As voltas são dos meias Gabriel Pires e Renato Augusto. Já as novas baixas ficam por conta dos zagueiros Felipe Melo (suspenso) e Manoel (poupado após apresentar dores na coxa). Os zagueiros Thiago Santos e Marlon, além do lateral-direito Samuel Xavier, do volante André e dos atacantes Douglas Costa e Lelê são os outros desfalques.

CONFIRA A RELAÇÃO