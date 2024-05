Com belo texto, Flamengo lamenta morte de Apolinho

Mesmo em êxtase após a vitória por 4 a 0 sobre o Bolívar (BOL), pela Libertadores, o Flamengo se lembrou de prestar uma homenagem a Apolinho, que morreu durante a partida. Este, vale lembrar, foi um dos maiores radialistas da história do Brasil. Flamenguista, ele, inclusive, foi treinador do Fla em 1995, mas sem muitos êxitos.

Em uma publicação no X, o antigo Twitter, o clube lembrou da carreira de décadas de Apolinho na rádio carioca, com foco, é claro, em narrações de momentos históricos do Flamengo. O comentarista da Super Rádio Tupi tinha 87 anos e estava internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, tratando um câncer no fígado. Apesar de não esconder o amor pelo Flamengo, o jornalista sempre prezou pela imparcialidade, sendo um ótimo profissional e referência para todos da área.

“Perdemos um dos maiores comunicadores do esporte nacional. Washington Rodrigues, o Apolinho, nos deixou nesta quarta-feira. Em décadas de carreira, moldou a forma como vivemos o futebol. Criou expressões inesquecíveis – é impossível lembrar do Gol do Pet em 2001 sem lembrar do aviso que “acaba de chegar São Judas Tadeu” na voz de Apolinho. Washington Rodrigues foi treinador do Mais Querido no ano de nosso centenário e, ainda assim, era admirado e adorado pelas torcidas dos nossos rivais por seu carisma, sua imparcialidade e sua paixão. Ele nos deixou em uma noite em que o Flamengo venceu com “chocolate” – expressão inventada por ele para definir goleadas. Muito obrigado por tanto, Apolinho! Descanse em paz #CRF “postou o Flamengo.