Carpini chega ao Vitória e diz que objetivo é fazer ‘campanha de recuperação’

O técnico Thiago Carpini chegou a Salvador na manhã desta quinta-feira para assumir o comando do Vitória e já iniciou os trabalhos. Na parte da tarde, ele comandou seu primeiro treino e foi apresentado. Em entrevista coletiva, aliás, ele falou qual o objetivo no restante do ano.

“Não gosto de vender sonho, gosto de trabalhar com a realidade. Precisamos trabalhar com a nossa permanência e depois sonhar com coisas maiores. Trabalho e empenho para isso não vão faltar. Uma campanha de recuperação, nós temos total consciência disso. O sonho do torcedor é o mesmo que o nosso, de dar uma resposta, de vencer e classificar para uma Sul-Americana ou Libertadores. Não tem mais comissão da casa ou quem chegou, é o Vitória”, disse Carpini.