Braz analisa pausa do Brasileirão e exalta Apolinho: ‘Diferente’

Após goleada do Flamengo diante do Bolívar, dirigente rubro-negro comenta decisão da CBF e lamenta falecimento de jornalista

O Flamengo aplicou uma goleada diante do Bolívar por 4 a 0 no Maracanã e conquistou uma vitória importante na Libertadores. O elenco rubro-negro, dessa forma, agora tem uma semana livre de treinos pela frente. Afinal, as rodadas 7 e 8 do Brasileirão foram paralisadas por conta das enchentes do Rio Grande do Sul. Portanto, os jogos dos próximos dois fins de semana estão cancelados.

