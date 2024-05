Atlético: Gabriel Milito dá resposta surpreendente sobre jejum de gols de Hulk

Hulk não marca gols com a camisa do Atlético há nove partidas e se cobra para balançar as redes novamente e contribuir com o Galo

O atacante Hulk, do Atlético, vive um grande jejum de gols. Já são nove partidas sem balançar as redes. O atleta já disse que está preocupado e se cobra bastante. No entanto, isso não ocorre apenas com ele. O técnico Gabriel Milito tem uma importante opinião a respeito.

Afinal, Hulk sendo o principal atleta da equipe, o maior salário do elenco, é cobrado por fazer gols. No entanto, a cobrança é leve em cima do jogador que tem crédito nos bastidores, tanto com elenco quanto com comissão técnica.